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Дуров признал право Украины на кота Шлёпу

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Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров заявил, что не знаком с котом Шлёпой — степной рысью из интернет-мемов.

Вопрос о Большом русском коте Шлёпе задал один из подписчиков Дурова в чате на его личной странице в Telegram.

Другой пользователь рассказал миллиардеру, что его вводят в заблуждение: Шлёпа — украинский кот, уроженец Киева, в Россию он попал уже в четырехмесячном возрасте.

«Я признаю право Украины на этого Кота», — заявил Дуров.

В ходе первого за много лет прямого диалога с подписчиками основатель Telegram ответил на несколько десятков вопросов — в том числе о блокировке администрацией мессенджера агитационных ботов накануне голосования в России.

Также Дуров рассказал, почему не ассоциирует себя с Россией.

Большой Шлёпа (Big Floppa) или Большой русский кот Шлёпа — интернет-мем с котом-каракалом, который стал популярен в конце 2019 года.

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