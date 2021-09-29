Линейка iPhone 14 лишится младшей модели

В линейке iPhone 14, ожидаемой в 2022 году, не будет модели mini, говорится в материалах ресурса PhoneArena.

В статье приводится несколько причин, по которым Apple решила отказаться от выпуска младших версий своих смартфонов, которые дебютировали в модельном ряде iPhone 12. Отмечается, что прошлогодний iPhone 12 mini стал не только худшим по продажам среди всей линейки, но и вообще среди всех смартфонов Apple. Кроме того, из-за проблем с поставками компонентов купертиновцы использовали подходящие компоненты от mini для сборки старших моделей.

В статье отмечено, что Apple исправила основные недостатки iPhone 12 mini в модели 2021 года, внедрив более красочный OLED-дисплей, улучшенную систему камер, позаимствованную непосредственно у iPhone 12 Pro Max, и увеличенное хранилище на 128 ГБ. Несмотря на это, в 2022 году место mini займет iPhone 14 Max, который получит дисплей на 6,7 дюймов, в то время как базовая модель iPhone 14 — 6,1-дюймовый экран.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что в дизайне и «начинке» iPhone 14 ожидаются радикальные изменения.