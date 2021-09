Apple отрицает проблемы с экраном iPad mini

Первые покупатели планшета iPad mini 6 заявили о проблемах с дисплеем — при пролистывании контента в портретной ориентации заметны притормаживания и «эффект желе». В официальном заявлении Apple говорится о том, что экраны функционируют нормально, сообщает портал Gizmochina.

В компании объяснили, что это не брак, а особенность — изображение на ЖК-матрицах обновляется построчно, из-за чего может возникать такой эффект.

Авторы Gizmochina отметили, что несмотря на то, что ранние модели iPad также имеют ЖК-дисплеи с частотой 60 Гц, «эффект желе» на них практически незаметен. При этом устройства с ЖК-экранами других производителей не имеют этой проблемы.

Пользователей iPad mini возмутило заявление Apple — если это не баг и не брак, то они не могут рассчитывать на гарантийный ремонт или замену и будут вынуждены смириться с недоработкой в дисплее планшета.

#iPad mini owners have discovered a "jelly effect" in the tablet display. When scrolling text or pages in the browser, one side of the screen moves faster than the other. The Verge journalist Dieter Bohn clearly showed this problem in a slow-motion video. Some owners of the iPad pic.twitter.com/paIp6kAzs6