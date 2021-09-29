Компания Alibaba запретит продажу оборудования для майнинга на своей платформе

Китайская интернет-компания Alibaba намерена запретить продажу оборудования для майнинга криптовалют на своей платформе. Об этом сообщает издание 9News со ссылкой на компанию.

«Alibaba запретит продажу оборудования для майнинга криптовалют в дополнение к запрету на продажу виртуальных валют, таких как биткоин, Litecoin, BeaoCoin, QuarkCoin и Ethereum», — уточнили в Alibaba.

По данным китайской платформы, ограничения планируют ввести на фоне ужесточения политики правительства КНР к криптовалютам. Запрет также коснется аппаратного и программного обеспечения, которое применяют для виртуальных валют. Под запрет попадают и учебные пособия по майнингу.

Запрет начнет действовать 8 октября этого года. За уклонение от правил и преднамеренное искажение информации о продукте Alibaba оштрафует продавцов. При неоднократных нарушениях могут быть заблокированы учетные записи продавцов.

Ранее был подсчитан ежегодный объем отходов от майнинга биткоина.