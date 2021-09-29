В сентябре выявлено рекордное число кибератак на российские банки

С 16 по 25 сентября зафиксировано свыше 75 DDoS-атак на российские финансовые организации компанией Orange Business Services (OBS). Об этом пишут «Известия».

За весь август было зарегистрировано 150 инцидентов.

Глава направлений Anti-DDoS и WAF компании «Ростелеком-Солар» Тимур Ибрагимов рассказал, как за три квартала 2021 года количество DDoS-атак на финансовые организации страны выросло более чем втрое. Пик активности пришелся на сентябрь.

В Центробанки рассказали изданию, что тоже фиксируют в сентябре повышенное количество DDOS атак. При этом отметили, что большинство имеют невысокие технические характеристики и были отражены штатным образом средствами защиты. Атаки чаще направлены на сервисы, обслуживающие платежи в электронной коммерции.

Ранее в Госдуме предложили приравнять организаторов кибератак к террористам. Один из парламентариев считает, что подобные кибератаки несут в себе опасность не только для корпоративного сектора, но и для оборонной инфраструктуры. Накануне этого специалисты «Яндекса» отразили крупнейшую DDoS-атаку в истории компании.