Павел Дуров рассказал о блокировке Telegram-каналов противников вакцинации в Италии и Германии

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что итальянский канал Basta Dittatura («Хватит диктатуры») и аналогичный немецкоязычный канал были заблокированы из-за угроз в адрес врачей. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Вчера нам пришлось закрыть итальянский канал … в котором пользователей подстрекали к насилию в отношении медиков и должностных лиц, связанных с вакцинацией… нам также пришлось заблокировать похожий немецкий канал общего доступа…, в котором было более 40 тысяч подписчиков, и в котором призывали к насилию в отношении врачей. Такие каналы нарушают правила Telegram, Apple, Google, а также местные законодательные акты», — заявил он.

Дуров подчеркнул, что по поводу итальянского канала с соответствующим заявлением к ним обратилась прокуратура итальянского города Турина. Он добавил, что администраторов предупреждали о недопустимости призывов к насилию, но они продолжили это делать.

Ранее Дуров высказался о роли, которую играют Apple и Google, комментируя блокировку мессенджером предвыборных агитационных ботов в «день тишины» неделю назад.