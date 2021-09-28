Анонсирован универсальный ремешок для бесконтактной оплаты

Китайская компания Xiaomi представила универсальные ремешки для часов, добавляющие поддержку бесконтактных платежей, сообщает портал Gizmodo.

NFC Mi Pay Straps были представлены 28 сентября 2021 года во время мероприятия «Будущее бесконтактных платежей» в ходе Глобального фестиваля Fintech. Это ремешки для обычных часов, добавляющие в них смарт-функционал, благодаря встроенному в ремешок NFC-модуль.

По заявлениям Xiaomi, с помощью NFC Mi Pay Straps пользователи смогут оплачивать покупки бесконтактным методом, даже если не пользуются умными часами или иными гаджетами с аналогичным функционалом.

Дата продаж и другие подробности о новинке пока не сообщаются. Вероятно, ремешки будут работать в связке с фирменным приложением Mi Pay.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что Xiaomi представила умные очки, которые заменят смартфон.