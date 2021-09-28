Обнаружен троянец, который крадет игровые аккаунты Steam

На форумах в даркнете продают троянец, который используется для кражи учетных записей популярных игровых платформ, говорится в пресс-релизе «Лаборатории Касперского», поступившем в «Газету.Ru». Этот вирус может украсть аккаунты в Steam, Epic Games Store и EA Origin. Зловред под названием BloodyStealer умеет избегать обнаружения, а его стоимость в даркнете составляет менее $10 (около 726 руб.) за подписку на месяц или $40 (около 2900 руб.) за бессрочную.

«Троянец, о котором идет речь, способен собирать различные типы данных, например cookie-файлы, пароли, скриншоты, данные из форм автозаполнения и банковских карт. Атаки BloodyStealer были к настоящему моменту зафиксированы в Европе, Латинской Америке и странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Но это не означает, что он не может атаковать пользователей и в других странах», — поясняет Дмитрий Галов, эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского».

Внутриигровые товары и аккаунты пользуются особым спросом на теневых форумах. Украденные учетные записи появляются в даркнете в большинстве своем не в результате утечек, а в результате целенаправленных действий злоумышленников, в том числе таких как атаки с применением BloodyStealer.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала , как злоумышленники крадут пароли россиян.