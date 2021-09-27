В «Яндексе» рассказали, что пользователи смогут сами выбрать поисковую систему по умолчанию

В компании «Яндекс» заявили, что пользователи смогут самостоятельно выбрать поисковую систему для предустановки на продаваемых в России гаджетах. Об этом сообщает ТАСС.

«Как и раньше, пользователи будут выбирать поисковую систему по умолчанию самостоятельно. В числе доступных для выбора в 2022 году, наряду с Google, будет и «Яндекс», — заявили в пресс-службе компании.

Ранее правительство России утвердило поисковую систему «Яндекс» для использования по умолчанию на продаваемых на территории страны гаджетов с 1 января 2022 года.

В Минцифры объяснили, что предустановка поисковой системы «Яндекс» для использования по умолчанию на продаваемых на территории России гаджетов позволит выровнять условия использования российских и зарубежных сервисов.

Например, в качестве предустанавливаемого браузера на персональные компьютеры был выбран «Яндекс.Браузер».

В ведомстве подчеркнули, что пользователи смогут выбрать российский поисковик из списка, которые предлагает изготовитель устройства. Ключевым критерием отбора стала популярность программы в рейтинге, сформированном министерстве.