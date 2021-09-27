Тим Кук купил особняк в Калифорнии за $10 млн

Генеральный директор Apple Тим Кук купил дом площадью 925 кв. м в эксклюзивном жилом районе Калифорнии за $10,1 млн (около 737 млн руб.), сообщает портал Dirt.

Фактически сделка состоялась в 2018 году, но то, что владельцем дома является Кук, стало известно только недавно.

Особняк генерального директора Apple с пятью спальнями расположен в Мэдисон-Клаб — округе Риверсайд в Южной Калифорнии, известном своими звездными жителями.

Разработанный компанией Discovery Land Мэдисон-Клаб известен дорогими домами в пустыне и полем для гольфа, спроектированным архитектором Томом Фацио. Среди других домовладельцев Мэдисон-Клаб — Кортни Кардашьян, Синди Кроуфорд, Крис Дженнер, основатель Nike Фил Найт и многие другие.

Новое поместье Кука занимает площадь около 925 кв. м и располагает пятью спальнями и шестью ванными комнатами, а площадь участка составляет и расположен на участке площадью 0,33 га.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о слитом письме Тима Кука, в котором он описал свое отношение к сотрудникам, которые осуществляют утечки.