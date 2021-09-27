Netflix выпустит «Ведьмака» для детей

Netflix собирается расширить вселенную «Ведьмака» спин-оффом для детей, передает портал Eurogamer. Это будет детский сериал для всей семьи.

«Я рада сообщить вам, что мы создадим еще больше проектов по вселенной «Ведьмака» вместе с Netflix. Мы снимаем второй аниме-фильм «Ведьмак», а также веселый детский и семейный сериал», — сказала исполнительный продюсер сериала «Ведьмак» Лорен Шмидт-Хисрих во время мероприятия «Тудум», посвященного проектам Netflix, не сообщая никаких дополнительных подробностей о проекте.

Хисрих не отметила, когда состоится выход проекта, а также не сказала, будет ли это мультипликационное шоу или сериал с живыми актерами.

Видеоигра «Ведьмак» и проекты Netflix основаны на серии книг Анджея Сапковского.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что «Ведьмак 3: Дикая Охота» выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X/S в конце 2021 года.