Twitter разблокировал страницу Евгения Попова

Российский телеведущий и кандидат в депутаты Государственной думы Евгений Попов сообщил, что администрация социальной сети Twitter разблокировала его аккаунт.

«Друзья, спасибо огромное за поддержку! Политактив Твиттера испугался вашего гнева и вернул мою страницу», — написал Попов на своей странице в Facebook.

Он также призвал администрацию соцсети «не делать так больше».

9 сентября Попов сообщил, что его аккаунт в Twitter был заблокирован. Журналист объяснил блокировку Twitter тем, что администрации сервиса «не нравится активная гражданская позиция кандидата в Госдуму». Он также выразил мнение, что администрация соцсети должна понести ответственность за вмешательство в выборы в России.

Впоследствии инцидент прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она заявила, что обычно подобные ситуации квалифицируются российской стороной как цензура и вмешательство, однако в в данном случае речь идет еще и о «признании».