Специалисты «Яндекса» отразили крупнейшую DDoS-атаку на компанию

Специалисты «Яндекса» отразили крупнейшую за всю историю DDoS-атаку на компанию. Об этом сообщили в пресс-службе «Яндекса», передает ТАСС.

В компании уточнили, что это одна из многих атак, целью которой является не только «Яндекс», но и многие другие компании в мире. Нападения ведутся уже на протяжении нескольких недель. В пресс-службе уточнили, источник этих атак — новый ботнет, о котором пока мало информации.

В «Яндексе» рассказали, что в июне текущего года специалисты компании и эксперты Qrator Labs зафиксировали элементы появления ботнета нового типа, у которого во владении десятки тысяч устройств.

В Qrator Labs зарегистрировали 30 тыс. хостов в отдельных атаках, в то время как «Яндекс» обнаружил 56 тыс. атакующих устройств. В «Яндекс» пояснили, что нельзя определить максимальную силу ботнета из-за ротации устройств и нежелания атакующих демонстрировать всю имеющуюся мощность.

«Более того, устройства в ботнете являются высокопроизводительными, а не типичными девайсами «интернета вещей», подключенными к сети Wi-Fi. С наибольшей вероятностью ботнет состоит из девайсов, подключенных через Ethernet-соединение, — в основном, сетевых устройств», — говорится в сообщении пресс-службы.

В компании подчеркнули, что атака не помешала работе сервисов, данные пользователей не были утеряны.

Ранее руководитель направления Anti-DDoS платформы сервисов кибербезопасности Solar MSS компании «Ростелеком-Солар» Тимур Ибрагимов заявил в беседе с «Газетой.Ru», что в случае успешной DDoS-атаки на IT-компанию она может пропасть из поисковой выдачи, а ее клиенты на время потеряют доступ к цифровым сервисам.