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В рунете зафиксирован рост мошеннических схем с гадалками

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В августе 2021 года ИБ-аналитики заметили увеличение количества ссылок на подозрительные сайты с услугами экстрасенсов, которые обычно изобилуют клише «лучший сайт», «опытные эксперты» и «гарантия возврата денег», говорится в пресс-релизе компании Dr.Web, поступившем в «Газету.Ru». Подобные сайты не заблокированы Роскомнадзором, но Dr.Web отправляет их в категорию нерекомендуемых для посещения.

«Консультации «экспертов» в гадании, астрологии и экстрасенсорике стоят немалых денег, а проверить качество оказанной помощи – невозможно», — пояснили в пресс-службе.

Также в прошлом месяце эксперты выявили в каталоге магазина приложений Google Play множество новых угроз, среди которых вредоносные программы семейства Android.FakeApp, которые перенаправляют на мошеннические сайты.

«Android.FakeApp используются в различных мошеннических схемах. Часть этих троянов распространяется под видом официальных приложений «Русское лото», «Гослото», а также «Столото». При запуске они загружают мошеннические сайты, где предлагается получить бесплатные лотерейные билеты и принять участие в розыгрыше призов. Однако это обман: для получения «выигрыша» от пользователей требовалось оплатить «комиссию» или «пошлину» — эти деньги оседали в карманах мошенников», — приводят пример эксперты.

В августе анализ данных статистики Dr.Web показал увеличение общего числа обнаруженных угроз на 16,8% по сравнению с июлем. Объем уникальных угроз увеличился на 5,6%. Большинство детектирований по-прежнему приходится на долю рекламных программ и нежелательных приложений. В почтовом трафике чаще всего распространяется разнообразное вредоносное ПО, в том числе под видом PDF-файлов.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о главных угрозах для смартфонов.

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