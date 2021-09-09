«Ъ»: у игровых сервисов возникли проблемы с доступом после блокировок VPN-сервисов

Блокировка Роскомнадзором еще шести VPN-сервисов на территории России, сказалась на работе приложений и интернет-сервисов, сообщает газета »Коммерсантъ».

Так, за последние несколько дней проблемы со стабильностью соединения возникли у пользователей приложения FlashScore, являющегося клиентом сервиса для стриминга футбольных трансляций. Также на проблемы с доступом жалуются пользователи платформ Avito, World of Tanks и World of WarShips, сбои в работе происходят в Twitch и BitTorrent.

«Мы исследуем проблему с нашей стороны, в частности техническую инфраструктуру, но пока не нашли точную причину сбоя», — рассказали изданию представители сервиса FlashScore.

В Роскомнадзоре, в свою очередь, заявили, что не связывают недоступность ресурсов со своими ограничениями.

«При реализации мероприятий по блокировке VPN указанные UDP-порты не блокировались», — уточнили «Коммерсанту» в ведомстве.

Источники газеты в «большой четверке» операторов сообщили, что уже протестировали собственные сети. Они полагают, что сложности возникли из-за работы оборудования технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), которое Роскомнадзор установил на сетях в рамках закона о «суверенном Рунете». Кроме того, изданию стало известно, что операторы обратились во ФГУП «Главный радиочастотный центр» с просьбой дать разъяснения из-за сложившейся ситуации, но ответа не получили.

3 сентября Роскомнадзор заблокировал еще шесть VPN-сервисов. Речь идет о Hola VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, NordVPN, Speedify VPN, IPVanish VPN. В ведомстве подчеркнули, что использование VPN-сервисов приводит к сохранению доступа к запрещенной информации и ресурсам, а решение о блокировке принято в соответствии с правилами централизованного управления сетью связи общего пользования, утвержденных постановлением правительства от 12 февраля 2020 года.