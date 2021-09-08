Авторы Days Gone разрабатывают игру про «Людей в черном»

Пользователи обнаружили в магазине EBGames упоминание игры «Люди в черном», сообщает портал Glitched. За ее разработку, судя по описанию, отвечает Sony Bend Studio, создавшая зомби-боевик Days Gone.

Согласно слухам, игра может стать эксклюзивом PlayStation 5, а ее официальный анонс может состояться на мероприятии PlayStation Showcase 2021 9 сентября. Студия, которой приписывают разработку игры, принадлежит компании Sony, ровно как и франшиза «Людей в черном».

На момент написания заметки неназванная игра про «Людей в черном» пропала из магазина. Glitched отмечает, что магазин известен тем, что выкладывает информацию о новинках задолго до их официального анонса. Авторы приводят в пример Mass Effect Legendary Edition, которая появилась в EBGames за несколько месяцев до объявления изданием EA о разработке переиздания игры.

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