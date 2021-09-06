Аналитики прогнозируют рост цен на гаджеты в следующем году

В 2022 году из-за повышения цен на услуги крупнейшей компании по производству полупроводников TSMC ожидается подорожание всей производимой в мире электроники. Аналитики японского издания Nikkei Asian Review считают, что в этом году цены останутся на прежнем уровне, потому что компания занимается проработкой существующих заказов.

Nikkei Asian Review передает, что TSMC, которая контролирует 53% мирового рынка контрактных услуг, ранее удерживала цены на уровне, превышающем предложения конкурентов на 20%. Это позволило в условиях резкого спроса избежать повышения цен. Однако в ближайшие три года TSMC планирует потратить $100 млрд на расширение производства. Инвестиции будут возмещаться за счет повышения цен на услуги.

Заказчики планируют провести пересмотр контрактов с TSMC после 1 октября 2021 года. Таким образом, гаджеты, выпущенные по новым ценам, поступят заказчикам только в начале следующего года. Пересмотр контрактов также необходим, чтобы избежать «двойного бронирования», когда компании для подстраховки размещают намного больше заказов, чем на самом деле им может пригодиться.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о причинах и сроках подорожания электроники в России.