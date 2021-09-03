YouTube заблокировал канал организатора «языковых рейдов» в Казахстане

Видеохостинг YouTube заблокировал канал Куата Ахметова, занимавшегося организацией «языковых рейдов» в Казахстане. В настоящее время канал невозможно найти с помощью поиска, а при попытке перейти на него по прямой ссылке, появляется сообщение о блокировке.

«Этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube в отношении оскорблений, издевательств и угроз», — говорится в сообщении.

В последнее время казахстанские националисты стали организовывать «языковые патрули», во время которых они заходят в магазины и государственные учреждения и проверяют знание казахского языка работниками. Все рейды активисты записывали и выкладывали на YouTube.

По последним данным, сам создатель «патрулей», блогер-националист Куат Ахметов, сбежал в Грузию после того, как против него возбудили уголовное дело.

Как заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, в стране запрещено препятствовать общению на русском языке..