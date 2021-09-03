Apple передумала сканировать снимки владельцев iPhone

Американская компания Apple временно передумала внедрять функцию сканирования снимков пользователей смартфонов iPhone на запрещенный контент, а именно — на предмет жестокого обращения с детьми. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Представитель Apple уточнил, что они планируют внести улучшения в новое программное обеспечение смартфонов. Внедрение функции сканирования изображений отложено на неопределенный срок.

«Основываясь на отзывах клиентов, правозащитных групп, исследователей и других лиц, мы решили взять дополнительное время и в ближайшие месяцы собрать больше информации для внесения улучшений», — говорится в сообщении.

В корпорации добавили, что все равно считают функцию сканирования фото необходимой для защиты детей от эксплуатации и сексуального насилия.

Функцию планировалось добавить этой осенью с выходом новых версий операционных систем iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey и watchOS 8. Все операции обещали проводить внутри устройств. Компания уверяла, что пошла на подобный вариант с целью обеспечить конфиденциальность. При обнаружении нелегального контента Apple намерена передавать данные силовикам.

Ранее «Газета.Ru» писала, что заявление Apple о вводе системы сканирования снимков мгновенно стало поводом для критики американской компании. Специалисты уверены, что под предлогом борьбы с запрещенным контентом открывается доступ к гаджетам граждан.