В Twitter может появиться возможность удалять подписчиков и архивировать твиты

Сервис микроблогов Twitter намерен предоставить своим пользователям новые возможности по управлению аккаунтом в сфере конфиденциальности. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В частности, уже в этом месяце в соцсети появится возможность удалять своих подписчиков. Сейчас пользователи, желающие удалить подписчика, для начала заносят их в черный список, а затем удаляют оттуда.

Руководство Twitter также планирует тестирование функции, благодаря которой владельцы блогов смогут ограничивать круг людей, которым видны их твиты и твиты, которые им понравились. Помимо этого, обладатели аккаунтов в этой соцсети получат возможность архивировать свои твиты. Как скоро появятся последние две опции не уточняется.

Ранее социальная сеть Twitter представила новую функцию — «режим безопасности», которая призвана избавить пользователей от нежелательных комментариев.