Эксперт объяснил переезд майнеров в США вместо России

Массовый переезд майнеров из Китая связан с улучшением условий для майнинга в других странах, однако они гораздо чаще выбирают США вместо России. Об этом «Газете.Ru» рассказал СЕО и основатель компании EMCD Михаэль Джерлис.

Эксперт объяснил, что жесткий запрет майнинга в КНР привел к тому, что предприятия поменьше закрылись, а крупные — нашли более выгодные площадки и переехали. «Из Китая за рубеж потекли контейнеры с тысячами вычислительных машин. Основными направлениями релокации стали США и Казахстан, отчасти Россия, но лишь отчасти», — отметил он.

По мнению специалиста, в плане привлекательности для майнинга «Россия сильно проигрывает США и даже своему соседу по Таможенному союзу — Казахстану». «Владельцы майнинговых предприятий предпочли выбирать площадки для майнинга с учетом инвестиционного климата, продуманности крипторегулирования, возможности развиваться в новой юрисдикции без страха снова оказаться на улице с тысячами майнинговых машин», — добавил Джерлис.

Он считает, что Россия отпугивает предпринимателей из Китая отсутствием дружественного инвестиционного климата и продуманного законодательства в отношении майнинга.

«Теперь, когда Китай теряет лидерство на рынке майнинга и индустрия переживает перераспределение ролей, у США есть все шансы перехватить пальму первенства и стать новым майнинговым хабом в мире», — заключил Джерлис.

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