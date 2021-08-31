В iPhone планируют внедрить возможности спутниковой техники для экстренных ситуаций

Американская корпорация Apple собирается внедрить спутниковые технологии в новых моделях iPhone. Это позволит пользователям отправлять текстовые сообщения экстренным службам и звонить из областей, где отсутствует сотовое покрытие, передает Bloomberg, ссылаясь на источник.

Как сообщает агентство, компания ведет разработку как минимум двух аварийных функций.

Так, пользователи с помощью первой опции смогут отправлять текстовые сообщения службам экстренной помощи и передавать контакты по спутниковой сети при отсутствии сигнала сотовой связи. Она может стать дополнительной наряду со стандартными протоколами SMS и iMessage.

Вторая опция предусматривает использование спутниковых сетей для информирования о крупных чрезвычайных ситуациях. Речь, в частности, идет о авиакатастрофах и кораблекрушениях.

Как рассказал агентству другой источник, заявленные функции вряд ли появятся в гаджетах раньше следующего года. Кроме того, новые возможности могут быть изменены или упразднены до официального релиза.

Сама Apple отказалась комментировать Bloomberg информацию о новых функциях.

Ранее в компании Apple сообщили, что внедрят в устройства на iOS и iPadOS проверку содержимого фото и сообщений.