Мессенджер Whatsapp разрешил пользователям не принимать новые правила пользовательского соглашения, сообщает портал WABetaInfo.

В ближайшей бета-версии WhatsApp должно появиться оповещение о том, что новое пользовательское соглашение касается официально зарегистрированных бизнес-аккаунтов.

Изменения в новом пользовательском соглашении, при отказе его соблюдать, не повлияют на работу аккаунтов частных лиц — ранее сообщалось, что аккаунты несогласных с новыми поправками пользователей будут принудительно удаляться.

Ранее стало известно, что в мессенджере WhatsApp появятся «Реакции».

Подобная функция уже есть в таких социальных сетях как Instagram, Twitter и iMessage.

После завершения тестирования реакции будут доступны пользователям Android и iOS, если они обновили приложение. В ином случае под сообщениями с реакциями будет появляться предложение перейти на актуальную версию WhatsApp.