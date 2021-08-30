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ФАС выдала Apple предупреждение

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Mark Lennihan/AP

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала компании Apple предупреждение из-за злоупотребления доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS. Об этом сообщается на сайте службы.

Отмечается, что компания должна устранить признаки нарушений не позднее 30 сентября 2021 года. В ФАС поступили жалобы от пользователей iOS-устройств и разработчиков приложений, которые сообщили, что приобрести товар значительно дешевле на сайте продавца. После можно приступить к чтению в приложении на iPhone или iPad, авторизовавшись под своей учетной записью. Это связано с тем, что Apple предусмотрена комиссия от 15% до 30% с каждого платежа в магазине приложений App Store, при этом пользователи устройств не могут получить информацию о возможности покупок за его пределами.

В августе 2020 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала, что компания Apple злоупотребляет доминирующим положением на рынке распространения приложений, так как она позволяет устанавливать приложения можно исключительно через магазин App Store. Также компания злоупотребила своим положением и ограничила доступ разработчиков мобильных приложений родительского контроля к рынку.

В Apple на это ответили, что невозможность установки приложений из сторонних источников на iPhone и iPad гарантирует высокую безопасность iOS.

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