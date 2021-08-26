Байден заявил, что Россия знает, кто стоит за кибератаками

России известно, кто стоит за резонансными кибератаками с использованием вирусов-вымогателей, заявил президент США Джо Байден. Такое заявление он сделал во время совещания по кибербезопасности.

«У меня был саммит с (президентом России — «Газета.Ru») Владимиром Путиным, и я дал понять, что мы ждем, что они привлекут их к ответу, потому что они (российские власти — «Газета.Ru») знают, где они и кто они», — сказал Байден.

Встреча глав России и Соединенных Штатов прошла 16 июня в Женеве. Путин по итогам переговоров сообщил, что Москва и Вашингтон договорились начать консультации по кибербезопасности.

Впоследствии заместитель помощника генерального прокурора США Ричард Даунинг заявил, что с территории России совершается больше всего кибератак на США. По его словам, РФ возглавляет список кибератак против Соединенных Штатов.

При этом Даунинг отметил, что российское правительство не стоит за этими атаками. По его мнению, Москва скорее «не делает того, что могла бы делать», чтобы предотвращать такие инциденты.