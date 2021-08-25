Мужчина взломал около 5000 аккаунтов iCloud ради интимных фото

Житель Калифорнии Хао Куо Чи признал себя виновным по обвинению в сговоре и незаконном получении доступа к личным данным, сообщает 9to5Mac.

40-летний мужчина получал запрос на взлом чьей-либо учетной записи iCloud, и затем выдавал себя за представителя службы поддержки Apple, обманывая жертв и вынуждая их передать ему данные для входа в сервис.

Таким образом ему удалось получить данные для входа в 4700 аккаунтов iCloud и собрать коллекцию из 620 000 фотографий и 9 000 видео. Затем мужчина разделял файлы по группам, выискивая снимки обнаженных тел.

В 2018 году Чи взломал учетную запись iCloud неназванной знаменитости и выложить ее обнаженные фотографии на порносайт. Было возбуждено уголовное дело и работники правоохранительных органов смогли отследить, что вход в iCloud был совершен из дома Чи.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о сайте, который «раздевает» женщин на фотографиях.