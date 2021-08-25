Глава OnlyFans объяснил причины запрета порноконтента на сервисе

Основатель и генеральный директор OnlyFans Тим Стокли назвал банки причиной запрета порноконтента на платформе, пишет The Verge.

«У нас просто не было выбора, поэтому мы изменили нашу политику. Причиной этому стали банки», — сказал Стокли.

По его словам, три крупных банка Bank of New York Mellon, Metro Bank и JPMorgan Chase отказались обслуживать OnlyFans из-за репутационных рисков, связанных с порноконтентом, который изобилует в сервисе.

Стокли также утверждает, что эти банки специально закрывали счета моделей и отменяли все транзакции, связанные с OnlyFans, из-за чего платформа не могла платить моделям.

В августе стало известно, что с 1 октября 2021 года на платформе нельзя будет размещать порнографический контент, который и сделал OnlyFans популярным.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что администрация сервиса принесла порномоделям свои изменения за новую политику платформы.