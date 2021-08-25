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Самолет эвакуировали из-за взрыва смартфона в салоне

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Alaska Airlines

Телефон Samsung Galaxy A21 загорелся в самолете авиакомпании Alaska Airlines, пишет портал The Verge.

По словам представителя авиакомпании, смартфон одного из пассажиров рейса вспыхнул вскоре после посадки в международном аэропорту города Сиэтл. Это спровоцировало сильное задымление салона.

После этого все 128 пассажиров и экипаж рейса были эвакуированы. Пассажиров доставили на автобусе в терминал. При этом двое из них попали в местную больницу, так как получили незначительные травмы.

Как отметил представитель Alaska Airlines, установить модель смартфона удалось только по словам владельца, так как само устройство «сгорело до неузнаваемости». Причины взрыва пока неизвестны.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, как девушка попала в больницу после взрыва телефона во время велопрогулки.

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