В основное приложение Facebook будет добавлена функция видеозвонков

В основное приложение Facebook для сообщений — Messenger — будет добавлена функция аудио- и видеозвонков, сообщает Bloomberg.

«Новая функция — это всего лишь тест, но она призвана уменьшить необходимость переключаться между основным приложением Facebook и его службой обмена сообщениями», — рассказал Коннор Хейс, который занимается управлением продуктами в Messenger.

Он уточнил, что Facebook начинает воспринимать Messenger как услугу, а не как отдельное приложение, а звонки из приложения пользователи из тестовой группы смогут совершать со следующего понедельника.

Кроме того, в Facebook прорабатывают возможность подключения к системе обмена сообщениями между Messenger и WhatsApp, как это ранее было сделано между Messenger и Instagram.

Ранее стало известно, что новая функция появится в WhatsApp.