Россиянам рассказали, как предотвратить быстрый износ аккумулятора смартфона

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин и генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказали, как правильно заряжать смартфон, чтобы предотвратить быстрый износ аккумулятора, сообщает RT.

По их словам, заряжать телефон нужно при комфортной для самого владельца температуре и следить за тем, чтобы устройство не перегревалось.

«Правило простое: если температура комфортна для вас, она будет комфортна и для смартфона. Если это жара, прямые солнечные лучи или, наоборот, очень холодно, а вы заряжаете в таких условиях аккумулятор, то ничего хорошего не произойдёт. Обычно зимой люди располагают свой телефон в карманах наружной одежды и могут заряжать его от внешнего аккумулятора. Лучше это делать в помещении — так аккумулятор прослужит дольше», — объяснил Муртазин.

Он добавил, что нужно с осторожностью использовать функцию быстрой зарядки, так как она может спровоцировать перегрев аккумулятора. Если владелец смартфона будет часто ею пользоваться, он должен быть готов к тому, что емкость батареи упадет на 20—25% и ее придется заменять.

Денис Кусков также отметил, что лучше не пользоваться смартфоном в тот момент, когда он находится на зарядке.

«Вместе с тем где-то в течение года качественный аккумулятор выполняет все свои функции. После активного года использования, как правило, начинается замедление различных характеристик аккумулятора, который требует замены на новый, но он не будет на 100% таким же, каким был оригинальный с поставкой нового смартфона, при этом на какое-то время будет улучшение технических характеристик», — заключил он.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев рассказал «Газете.Ru», что нужно делать для того, чтобы ускорить работу смартфона. По его словам, надо почистить кэш, удалить ненужные или крайне редко используемые приложения, а также обновить антивирус. После проделанных операций устройство нужно полностью выключить и оставить в таком состоянии на несколько минут.