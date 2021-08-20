Человекоподобный робот «поженил» десятки российских пар

В первый день фестиваля Geek Picnic человекоподобный робот Robo-C в качестве сотрудника ЗАГСа «поженил» десятки российских пар, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Роботизированный сотрудник ЗАГСа имеет внешность, похожую на человека. Андроид обладает искусственными кожей, глазами и волосами, имеет активную мимику и умеет выражать эмоции.

Среди посетителей фестиваля более 30 пар поучаствовали в мероприятии. Robo-C пообщался с «молодоженами», зачитал условия вступления в брак, а также уточнил согласие жениха и невесты на союз.

«Одной из главных проблем в строении роботов является то, что люди до сих пор считают, что это технологии будущего», — заметил основатель и директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев.