Анонсировано новое переиздание Skyrim с дополнениями и модами

Компания Bethesda анонсировала новое переиздание знаменитой RPG-игры The Elder Scrolls V: Skyrim в честь 10-летнего юбилея проекта. Об этом стало известно во время трансляции QuakeCon 2021.

Версия получит название Skyrim Anniversary Edition. Игра выйдет на ПК, Xbox One и PlayStation 4, а также получит обновление для нового поколения консолей — Xbox Series X и PlayStation 5.

В состав издания войдут более 500 уникальных предметов из «Клуба творчества», различных модов, которые создавали как разработчики, так и сами игроки. Это задания, подземелья и оружие, а также другие предметы. Также в Anniversary Edition войдут дополнения Dawnguard, Hearthfire и Dragonborn.

При этом уже имеющие Special Edition игроки и подписчики Xbox Game Pass в качестве бонуса получат рыбалку, режим выживания и новые задания «Святые и соблазнители» (Saints and Seducers) из «Клуба творчества».

Обновление до Anniversary Edition будет платным, но стоимость апдейта пока не раскрывается. При этом текущие обладатели игры на PS4 и Xbox One смогут получить Special Edition для PS5 и Xbox Series бесплатно.

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition выпустят в десятый день рождения игры — 11 ноября 2021 года.

Skyrim — ролевая игра с открытым миром, разработанная Bethesda Game Studios, пятая часть в серии The Elder Scrolls. Впервые игра была выпущена 11 ноября 2011 года для ПК, Playstation 3 и Xbox 360. Позже вышли три загружаемых дополнения: Dawnguard, Hearthfire и Dragonborn, которые были объединены в Legendary Edition. Помимо этого, игра переиздавалась на PlayStation 4 и Xbox One (Special Edition). Также за эти годы были выпущены версия для Nintendo Switch и VR-версия для шлемов виртуальной реальности PlayStation VR и HTC Vive.