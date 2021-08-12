Хакеры взломали Discord-канал игры S.T.A.L.K.E.R. 2 и опубликовали там странное фото

Кибермошенники взломали аккаунт менеджера студии-разработчика GSC Game World Тараса Кукуряна, и через его учетную запись получили доступ к каналу игры «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля» в Discord, сообщает портал «Чемпионат».

После этого канал был переименован в «UniPhish|Фишинг Discord», также там была размещена просьба сделать пожертвование для «милых» хакеров, реклама фишинговых программ и фотография «жигулей».

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, когда выйдет игра «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля».