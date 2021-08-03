McDonald's выпустил 50 геймпадов для PS5 без разрешения Sony

Подразделение McDonald's в Австралии в рамках акции объявило о розыгрыше 50 геймпадов для PlayStation5 с дизайном из бургеров и картошки фри — правда, бренд не получил разрешение Sony на использование их техники в рекламных целях. Об этом рассказали в пресс-службе австралийского подразделения.

Акция приурочена к 50-летию работы сети быстрого питания на материке — в качестве призов были сделаны кастомные консоли PlayStation 5, с «Биг Маком» с одной стороны и «картофелем фри» с другой. Как ожидалось, поучаствовать в розыгрыше смогут лишь жители Австралии. Контроллеры должны были раздаваться на стриминговом сервисе Twitch — всего было запланировано семь стримов.

«Sony PlayStation не разрешила использовать свой контроллер в рекламных материалах, связанных с предлагаемым мероприятием Stream Week, и мы приносим извинения за причиненные неудобства. Неделя трансляций McDonald's была отложена, и контроллеры Sony PlayStation не будут включены в розыгрыш», — сообщили в компании, не уточнив новые даты акции.

Там заявили, что у них будут другие «отличные призы» — например, лимитированные худи и 50 подписок на каналы стримеров.

Ранее известный Twitch-стример Людвиг Агрен запустил «бесконечную» трансляцию — прямой эфир был шел несколько дней. Агрен показывал зрителям свою жизнь.