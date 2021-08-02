Владелица смартфона попала в больницу после взрыва батареи

В Индии новый смартфон OnePlus Nord 2 взорвался в сумке женщины во время велопрогулки, сообщает портал Gizmochina.

Сначала смартфон начал дымиться, после чего произошел взрыв батареи. Из-за инцидента владелец OnePlus Nord 2 получила травмы и была госпитализирована. О тяжести полученных увечий не сообщается.

На данный момент неизвестно, что именно вызвало возгорание. Производитель устройства пока не назвал возможную причину взрыва аккумулятора, но пообещал оказать помощь пострадавшей.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, как самый быстрый автомобиль Tesla загорелся с водителем внутри.