Зафиксирован резкий всплеск DDoS-атак на российские вузы

Во время работы приемных комиссий в июле 2021 года был зафиксирован всплеск DDoS-атак на высшие учебные заведения России, сообщили «Газете.Ru» в компании StormWall.

По данным экспертов, подобные кибернападения участились на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Многие процессы в приемную кампанию в вузах переведены в онлайн, и DDoS-атаки стали для образовательных учреждений огромной проблемой.

Специалисты уточнили, что чаще всего DDoS-атаки направлены на сбой работы серверов учебных заведений, где хранятся важные данные, связанные с абитуриентами.

Эксперты StormWall считают, что атаки на вузы могут устраивать абитуриенты, чтобы помешать другим выпускникам с более высокими баллами ЕГЭ подать документы в онлайн-формате в престижные вузы. Также подобные действия могли организовать и конкурирующие образовательные учреждения, которые вступили в борьбу за абитуриентов с самыми высокими баллами.

«С одной стороны, вузам нужно принимать огромное количество заявлений в дистанционном режиме, поэтому важно, чтобы информационные системы справлялись с нагрузкой, а с другой стороны, университеты постоянно подвергаются DDoS-атакам, которые необходимо быстро остановить, чтобы процесс подачи документов продолжался, а данные оставались доступными, — сообщил Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall. — В этой ситуации, чтобы обезопасить свои онлайн-ресурсы, я бы порекомендовал образовательным учреждениям заранее заботиться о защите. Если нет возможности построить собственную систему защиты, то стоит использовать профессиональные решения».

В 2020 году сообщалось, что хакеры пытались остановить сервис ознакомления с результатами ЕГЭ путем DDoS-атаки. По данным Рособрнадзора, она была осуществлена при помощи бот-сети, активность шла с международных IP-адресов.