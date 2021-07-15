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Valve представила портативную игровую консоль Steam Deck

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@Steam/twitter.com

Компания-разработчик компьютерных игр Valve представила игровую консоль Steam Deck, которую также можно использовать в качестве мини-компьютера, сообщает IGN.

Портативное устройство работает на операционной система SteamOS 3.0. В консоли используется специально разработанный процессор AMD со встроенной графикой. Steam Deck имеет версии с 64 Гб eMMC, 256 Гб NVMe SSD или 512 Гб NVMe SSD жестким диском. Объем встроенной памяти устройства можно увеличить при помощи microSD карты. Оперативная память всех версий Steam Deck составляет 16 Гб. Объема аккумулятора 40 Вт·ч хватит до восьми часов без подзарядки.

Steam Deck появится в продаже в декабре текущего года. Консоль будет доступна от $399 на рынках США, Канады, ЕС и Великобритании. В других странах устройство от Valve появится в 2020 году.

Ранее Nintendo представила новую версию консоли Switch.

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