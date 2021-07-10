В одном из регионов ФРГ хакеры обрушили компьютерную систему правительства

В федеральной земле Саксония-Анхальт из-за хакерской атаки, которая обрушила компьютерную систему правительства, объявили режим чрезвычайной ситуации, сообщили в эфире немецкой радиостанции Deutschlandfunk.

«Работа практически парализована», — рассказал в эфире представитель правительства федеральной земли.

Компьютерная система правительства была атакована несколько дней назад, по заявлению чиновников работа администрации Саксонии-Анхальт оказалась парализована как минимум на две недели. Из-за неработающей системы, около 157 тыс человек временно не смогут получать какие-либо социальные и другие пособия.

Хакеров подозревают в вымогательстве, к поиску киберпреступников присоединилось Федеральное управление информационной безопасности.

Уточняется, что это первый подобный случай в Германии.

Ранее эксперт назвал пять самых опасных киберпреступных группировок.