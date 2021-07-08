В Белоруссии ограничен доступ к сайту «Наша нива»

Министерство информации Белоруссии заявило об ограничении доступа к интернет-ресурсу «Наша нива». Об этом говорится на сайте ведомства.

«На основании уведомления Генеральной прокуратуры в связи с размещением информации, распространение которой запрещено пунктом 1 статьи 38 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации», Министерством информации принято решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу nn.by», — уточнили в министерстве.

В Telegram-канале издания добавили, что редакция не может связаться с некоторыми сотрудниками, в том числе с главным редактором Ягором Марциновичем. По информации журналистов газеты, полученной от читателей, он мог быть задержан.

Ранее МВД Белоруссии попросило признать материалы новостного портала TUT.ВY экстремистскими.