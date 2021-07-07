Эксперты предупредили о мошеннической схеме с доменами госорганов

Администрация сети RSNet (Russian State Network) заявила, что мошенники могут пользоваться почтовым доменом gov.ru для рассылки фишинговых писем. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Угрозу подтвердили эксперты, пользователей сети могут попытаться обмануть, чтобы завладеть личными данными.

«Для предотвращения реализации угроз информационной безопасности рекомендуем не открывать письма от незнакомых отправителей, не переходить по ссылкам из электронных писем легитимных пользователей сети RSNet, в том числе от администрации сети RSNet, не открывать файлы вложений, содержащихся в подобных электронных сообщениях», - следовало из оповещения организации.

Специалисты в области информационной безопасности обратили внимание, что действия мошенников могут быть направлены на конкретные компании.

«Мы также обнаружили таргетированные рассылки фишинговых писем якобы с домена gov.ru. При таком типе атак злоумышленники настраивают вектор атаки под конкретную организацию. Такие атаки, как правило, сложнее, чем массовые, в них могут быть использованы даже реальные имена и телефоны сотрудников организации», - уточнил руководитель группы защиты от почтовых угроз в «Лаборатории Касперского» Андрей Ковтун.

Директор по консалтингу группы компаний InfoWatch Ирина Зиновкина предупредила, что аферисты пытаются похитить сведения, выдавая себя за государственные структуры, в частности, налоговые органы.

Рекомендуется внимательно проверять адрес отправителя, не переходить по ссылкам в подозрительных сообщениях, а также не открывать в них приложения.

Ранее эксперт рассказал, как защитить себя от спам-звонков. Спамеры специально устраивают короткие звонки и сбрасывают в момент, когда владелец берет трубку.