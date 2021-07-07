Хакеры не получили доступа к данным Национального комитета Республиканской партии

Национальный комитет Республиканской партии Соединенных Штатов (RNC) опроверг информацию о кибервзломе. Представитель партии заявил, что данные комитета не достались хакерам, сообщает Die Nachrichten.

«На выходных нам сообщили, что был взломан сторонний провайдер Synnex. Мы немедленно заблокировали доступ со всех аккаунтов Synnex к нашему облачному сервису. Наша команда работала с Microsoft над изучением наших систем, и, после тщательного расследования (может сказать), что ни к каким данным RNC доступа получено не было», — уточнил шеф аппарата RNC Ричард Уолтер.

Американские власти до этого обвиняли Россию во взломе национальных комитетов Республиканской и Демократической партий с целью повлиять на выборы в США. Москва подобные заявления неоднократно опровергала.

Ранее стало известно, что «российские хакеры» взломали национальный комитет республиканцев. Об этом сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Представители республиканского национального комитета заявили, что уже проинформировали ФБР и Министерство внутренней безопасности.