В Узбекистане ограничили работу Twitter, TikTok и «ВКонтакте»

Надзорные органы Узбекистана ограничили работу социальных сетей Twitter, TikTok и «ВКонтакте» из-за нарушения закона о персональных данных. Об этом сообщили в пресс-службе госинспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций, передает РИА «Новости».

Как отметили в ведомстве, соцсети внесены в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных «до устранения выявленных недостатков».

Ранее пользователи соцсетей в Узбекистане сообщали о сбоях в работе TikTok, Skype и Twitter. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в конце января подписал поправки в закон «О персональных данных», в соответствии с которыми с 15 апреля все интернет-ресурсы обязаны хранить персональные данные граждан республики на территории страны.

Также сообщалось, что компании Facebook, WhatsApp и Twitter могут быть оштрафованы за неподтверждение локализации на территории России баз данных граждан страны.