В приложении WhatsApp для Android появится новая функция

Разработчики популярного приложения WhatsApp для смартфонов на базе Android запустили новую функцию, которая позволит отправлять файлы с возможностью посмотреть лишь один раз. Затем изображение исчезнет из чата, сообщает портал WABetaInfo.

Опция была запущена в бета-версии мессенджера на Android. Владельцы устройств смогут выслать сообщение с пометкой «Посмотреть один раз». Эксперты добавили, что для пользователей iPhone компании Apple этот сервис станет доступен позднее.

С данной функцией отправитель поймет, что его собеседник по чату увидел сообщение, получив специальное уведомление. Одновременно с этим, по сведениям портала, существует недостаток. Например, в чате человек может успеть сделать скриншот фотографии или видеозаписи, предназначающихся для разового просмотра.

Ранее сообщалось, что в Instagram протестируют ссылки в «Историях» для всех пользователей. Особенностью станет то, что ссылки будут открываться не смахиванием вверх, а через «наклейку».