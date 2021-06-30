В Google рассказали о нововведениях для Android-смартфонов

Разработчики операционной системы (ОС) Android анонсировали переход на новый формат приложений и игр летом 2021 года. Об этом сообщается в официальном блоге Google.

Отмечается, что формат Android App Bundle (AAB) был представлен в 2018 году, и именно на него постепенно переходили разработчики софта.

Главной целью нововведения является то, что теперь оптимизацией различных версий приложения будет заниматься сам Google, «упаковывая» их в файл. В связи с этим пользователь не сможет установить на смартфон вручную, как это было возможно с предыдущим форматом.

По информации компании, это повысит безопасность приложений, однако и негативно повлияет на открытость платформы Android.

В Google хотят полностью перевести свой магазин приложений Google Play на формат AAB в августе текущего года.

Отмечается, что софт станет на 15-20% меньше занимать память на устройстве.

Ранее компания Samsung показала операционную систему для будущих часов Galaxy Watch, которая представляет собой гибрид Tizen OS от Samsung и Wear OS от Google. Новая One UI Watch должна сделать совместную работу смартфона и часов более целостной. Однако журналисты увидели в этом попытку скопировать Apple WatchOS.