Путин: Россия не планирует блокировать иностранные соцсети и видеохостинги

Россия не планирует блокировать иностранные международные платформы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе «Прямой линии».

«Нет, у нас нет таких планов. Мы никого не собираемся блокировать», — ответил Путин на вопрос блогера Никиты Левинского о том, планируется ли блокировка в России международных социальных сетей, сайтов, видеохостингов и других ресурсов.

Однако, по словам президента, в их коммуникации с Москвой «есть проблемы». В частности, пояснил он, некоторые международные платформы игнорируют требования российских властей. Президент России отметил, что решить эти сложности позволило бы открытие представительств этих организаций в нашей стране.

«Если они не будут этого делать, или если открытые представительства не будут прислушиваться к нашим требованиям, к требованиям российского закона, то существуют различные технические способы, в том числе замедление скорости», — отметил президент.

Ранее Мировой суд Москвы получил 10 новых протоколов в отношении компаний Twitter, Telegram, Facebook и Google, составленных по делам об административных правонарушениях, связанных с тем, что социальные сети не удалили запрещенный в России контент.

Telegram грозит штраф до 16 млн руб., Google — до 12 млн руб., Twitter и Facebook — до 8 млн руб. каждой.