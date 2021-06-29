Эксперты спрогнозировали лидерство Китая в киберпространстве

В следующем десятилетии Китай станет лидером в киберпространстве, обогнав США. Это следует из отчета Международного института стратегических исследований (IISS).

Эксперты считают, что в настоящий момент США «сохраняют явное превосходство над всеми другими странами с точки зрения своих информационных и коммуникационных технологий возможностей». В то же время отмечается, что это «не монопольное положение».

Согласно отчету, США находятся в «высшем эшелоне» в рейтинге кибердержав. Россия и Китай расположились на втором уровне вместе с Великобританий, Австралией, Канадой, Францией и Израилем.

Ранее американский сенатор от Республиканской партии Марко Рубио призвал правительство США ответить на действия иностранных хакеров, которые ранее атаковали ведущие федеральные агентства страны.