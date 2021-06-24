Microsoft представила новую Windows 11

Корпорация Microsoft готова к запуску новой версии Windows и ведет прямую трансляцию по презентации новой операционной системы.

Новая версия ОС получила название Windows 11. Она, как и ожидалось, вышла с новым дизайном интерфейса. Например, было изменено меню «Пуск», его переместили в центр панели задач. Рядом с которым расположились иконки «Поиск», «Список задач» и «Виджеты».

Иконки встроенных в систему приложений и сервисов получили редизайн , а окна программ имеют обтекаемые скругленные углы, как и большинство элементов в новой ОС. Авторы обзоров отмечают, что изменения напоминают элементы нереализованной Windows 10X, которую Microsoft создавала для устройств с двумя экранами, но в итоге отменила и перенесла элементы в основную версию.

При работе в системе появились тени с анимацией, обои и цветовые схемы и системные звуки изменились. Дефолтные обои напоминают волны ткани или завернутый лист бумаги и доступны в светлом и темном режимах.

Все открытые программы в WIndows 11 теперь можно расположить по заданным шаблонам, что также связано с прототипом Windows 10X и возможностью работы на нескольких экранах. Упорядочивание вручную по-прежнему доступно.

Также новая операционная система использует авто-HDR (High Dynamic Range), или широкий динамический диапазон — технологию работы с мультимедиа, диапазон яркости которых превышает стандартный. На презентации отмечается, что благодаря этому игры и визуальный контент будут выглядеть лучше.

Незадолго до презентации в cети появились скриншоты новой операционной системы от Microsoft.

Ранее Microsoft назвала дату прекращения поддержки Windows 10.