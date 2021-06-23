Россиян предупредили об опасности будильников для Android

В Роскачестве рассказали о том, что среди приложений для смартфонов на операционной системе Android обнаружили шпионские приложения, замаскированные под обычные. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Эксперты проанализировали 70 будильников для Android. По их словам, несмотря на наличие предустановленных системных приложений с подобным функционалом, пользователи чаще всего скачивают сторонние программы, чтобы получить дополнительные возможности. Однако этим пользуются киберпреступники.

«Для функционирования будильника не нужны специфические доступы, максимум, что может потребоваться приложению — доступ к файловому хранилищу с мелодиями», — отметили в ведомстве.

Почти половина всех исследованных программ требуют разрешения, которые могут позволить им собирать личные данные пользователей.

Отмечается, что многие программы хотят получить доступ к геолокации. Некоторые приложения-будильники запрашивают разрешение для просмотра местной Wi-Fi-сети и всех подключенных к ней устройств.

Другие приложения требуют доступ к списку контактов, что может нести потенциальный ущерб владельцу смартфона. К шпионским специалисты также относили те программы, которые получали доступ к микрофону, чтению номера телефона, а также идентификатору вызовов.

По итогам исследования в Центре цифровой экспертизы Роскачества порекомендовали не устанавливать на смартфоны программы-будильники. Безопасным для использования эксперты назвали приложение «Часы» от Google.

Ранее сообщалось, что функция Android Messages, которая позволяет пользователям отправлять друг другу сообщения, может быть опасна из-за отсутствия сквозного шифрования.