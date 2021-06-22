Эксперт объяснил, как можно сэкономить деньги при покупке смартфона

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, как можно купить понравившийся смартфон дешевле. Для этого будущему владельцу гаджета надо сравнить цены в магазинах техники, заявил эксперт в интервью радио Sputnik.

«Цены в однотипных магазинах могут отличаться. Это не только отличие цен между официально поставленной и «серой» техникой, это различные скидки, акции, которые идут постоянно у разных компаний», — объяснил он.

По словам Муртазина, изучив ассортимент различных магазинов, клиент может найти наиболее оптимальную цену на девайс, сэкономив порядка 5–7 тысяч рублей (при стоимости в 50 тысяч).

Значительно сократить расходы на новый смартфон можно, если отдать свой старый аппарат в trade-in. В рамках данной программы участники могут получить скидку, обменяв старую технику на скидку при покупке нового устройства). Такой вариант, как подчеркнул эксперт, более выгоден, чем продажа гаджета.

«При покупке флагмана, например, дают 10-15 тысяч дополнительной скидки. Эти деньги никак не перекрыть обычной продажей с рук», — обратил внимание Муртазин.

Еще есть вариант получения скидки, когда потребитель берет смартфон по подписке. В этой ситуации у него будет актуальный телефон, но не в собственности.

«До 50% стоимости вы выплачиваете в первый год и дальше отдаете гаджет, берете новую модель», — рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group.

Людям также не стоит забывать о возможности рассрочки под 0%, когда выплачивать можно будет в несколько этапов, заключил он.

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