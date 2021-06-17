Эксперт рассказал, где в смартфоне нельзя хранить данные учетных записей

Злоумышленник может взломать устройство самыми разными способами: через открытую Wi-Fi-сеть в общественных местах или даже через USB-порт. Таким образом он может получить доступ к любой информации, которая хранится на устройстве жертвы, чтобы потом использовать ее в своих корыстных целях.

ИБ-евангелист компании Avast Луис Корронс рассказал «Газете.Ru», какие данные категорически запрещено хранить в смартфоне. К ним эксперт отнес: логины и пароли, финансовую информацию, данные о банковских картах и любые документы.

«Записывать все эти данные в заметки или хранить в галерее или сообщениях в мессенджерах – очень плохая идея. Вы не знаете, что может сделать с вашими данными киберпреступник, если они попадут ему в руки», — предупреждает специалист.

Если сложно запомнить учетные данные от своих аккаунтов, лучше всего использовать менеджер паролей, документы же лучше хранить в защищенном облаке, чтобы можно было легко получить к ним доступ, но при этом не хранить на устройстве. Также многим пользователям в качестве профилактики взлома следует защитить смартфон: поставить на него антивирус и пароль, и помнить о безопасности роутера – важно менять на нем заводские пароли.

Ранее эксперты выявили серьезные проблемы с конфиденциальностью мобильных приложений для фитнеса. Оказалось, что до 88% программ могут получить личные данные владельцев.